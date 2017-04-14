Bursa Büyükşehir Belediyespor-Denizli Seviye Okulları Denizli Basket: 92-30

BÖLGESEL Kadınlar Basketbol Ligi F Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa'da konuk ettiği Seviye Okulları Denizli Basketbol takımını farklı skorla yenerek liderliğini sürdürdü. TOFAŞ Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan yeşil beyazlılar, ilk çeyreği 23-6, devreyi ise 45-14 önde kapadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor üçüncü çeYreği 62-14, karşılaşmayı ise 92-30 kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çarşamba günü grubunun ikincisi Alanya Belediyespor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılar bu maçı kazanmaları halinde son 6 takım arasına girmeyi garantileyecek.