Bursa Büyükşehir Belediyespor Cev Finali İçin Yunanistan'da

BURSA Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının antrenörü Belçikalı Jan de Brandt, "Olimpiakos gibi çok iyi savunma yapan ve servis atan bir rakiple mücadele edeceğiz" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, bugün CEV Challenge Kupası final ilk maçı için bugün Yunanistan'a gitti. Sabiha Gökçen Hava Limanı'nda açıklama yapan Jan de Brandt, şunları söyledi:



"Kulüp olarak sezon başı hedeflerimiz arasında Challenge Kupası vardı. Üç hedeften kupada Fenerbahçe'ye elenmiştik. Lig çeyrek finalinde Galatasaray'a yenildik beşincilik mücadele edeceğiz. CEV Challenge Kupası'nda ikinci kez final oynuyoruz. Olimpiakos, Rus takımından daha iyi takım. Şanslar yarı yarıya. Biz iyi sonuç almaya çalışacağız. Kötü sonuç olsa bile Bursa'daki maçta bizim için yeterli sonucu almak için mücadele edeceğiz. Neticede bizim için ikinci maçı evde oynamak avantaj. İlk maçı kaybetsek de her türkü ikinci maçı çevirme şansımız olacak. Olimpiakos, daha önce Belçika ve Rus takımıyla oynadı. Rakipleri güçlüydü. İyi oyuncuları var. İyi defans yapıp servis atıyorlar. Biz gerekli önlemlerimizi aldık."



- İstanbul