Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor: 3-0
SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Bülent Bozkurt (xxx), Ali İhsan Gözü (xxx)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx),Özge (xxx), Joyce (xxx), İkbal (xxx), Dora (xxx) (Ceren xxx-Aylin xxx/ libero, Yaren xx, Nuran xx, Merve xx, Nikalina xx)ÇANAKKALE BELEDİYE: Jana (x), Beyza (xx), Mia...
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Bülent Bozkurt (xxx), Ali İhsan Gözü (xxx)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx),Özge (xxx), Joyce (xxx), İkbal (xxx), Dora (xxx) (Ceren xxx-Aylin xxx/ libero, Yaren xx, Nuran xx, Merve xx, Nikalina xx)
ÇANAKKALE BELEDİYE: Jana (x), Beyza (xx), Mia Jerkov (xx), Seda (xx), Ceren Kestirengöz (xxx), Sinem (xx) (Buse xx-Şule xx/ libero, Elif x, Hande x, Ceren Çınar x, Gözdex)
SETLER: 25-14, 25-15, 25-16
SÜRE: 77 Dakika (28, 25, 24)
DİSKALFİYE: Üzeyir Özdurak (Çanakkale Belediyespor-8-4)
Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play Off Grubu 5-6 müsabakaların ilkinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi. 2 Mayıs'ta Çanakkale'de yapılacak ikinci maç için avantaj elde etti.
Maçın ilk seti olaylı başladı. Bursa Büyükşehir 8-4 iken, yapılan itiraz sonrasında file kararı çıkınca Çanakkale ekibinde itirazlar başladı. Hakem Bülent Bozkurt'un kaptanı uyarmasının ardından baş antrenör Üzeyir Özdurak itirazlarını sürdürünce sarı kart gördü. Ardından tepkisinin dozunu arttırınca kırmızı, elindeki kağıtları yere atınca sarı ve kırmızı kart bir arada gördü. Özdurak daha sonra itirazlarını kesmeyince diskalfiye edilerek tribüne gönderildi. Olaylı geçen bu seti Bursa Büyükşehir 25-14 kazandı.
İkinci sete iyi başlayan Çanakkale Belediyespor ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. Mola dönüşü hücumda etkili olan Bursa Büyükşehir 16-9 öne geçti ve Dora, Joyce, İkbal, Fatma'nın etkili hücumlarıyla arayı açtı ve seti 25-15 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete iyi başlayan Çanakkale Belediye ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Büyükşehir bu sette Fatma'nın plase vuruşuyla ilk kez 14-13 öne geçerken ikinci teknik molayı 16-13 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıda 3-0 kazandı.