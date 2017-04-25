Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-1





SALON: Cengiz Göllü



HAKEMLER: Ali Bağde (xxx), Hakkı Demiralay (xxx)



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İkbal (xxx), Dora (xxxx) (Ceren xxx-Yaren xxx/ libero, Yaren xx, Nuran xx, Merve xx)



BEŞİKTAŞ: Rousseaux (xxx), Tuğba (xxx), Kseniya (xx), Hecke (xx), Çağla (xxx), Zehra (xx) (Bihter xxx/ libero, Dilara xx, Gizem xx, Yasemin xx, Hümay xx, Merve xx)



SETLER: 25-13, 20-25, 25-16, 25-17



SÜRE: 104 Dakika (23, 27, 28, 26)



SARI KART: Jan de Brandt (1.set)



Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off 2'nci tur, üçüncü maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 yenen yeşil beyazlılar, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı garantilemiş oldu.



İlk sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, iyi savunma yapıp, Joyce, Dora, Fatma ve İkbal'in hücumlarıyla arayı açtı her iki teknik molayı önde geçerek seti 25-13 kazandı.



İkinci sete iyi başlayan Beşiktaş oldu. Savunmada az hata yapan Beşiktaş, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Mola dönüşü Hecke, Rousseaux ile sayılar bulan siyah beyazlılar, iyi savunma yapınca arayı açtı ve ikinci teknik molayı da 12-16 önde geçerken seti 25-20 kazandı.



Üçüncü sette iki takım da müthiş savunma yapınca ortaya temposu yüksek mücadele çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. Rousseaux ile sete tutunan Beşiktaş farkın açılmasına izin vermedi.(14-11) Yeşil beyazlılar, Joyce ile sayılar bulup, ardından da Fatma'nın katkılarıyla Bursa ekibi arayı açmaya başladı (21-14) ve seti 25-16 kazanarak 2-1 öne geçti.



Dördüncü set müthiş çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk teknik molaya Bursa ekibi 8-7 önde geçti. Daha sonra Joyce, Dora ve Fatma'nın hücumlarıyla arayı giderek açan Büyükşehir Belediyespor seti 25-17 karşılaşmayı da 3-1 kazandı.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanırken, beşincilik için Çanakkale Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.