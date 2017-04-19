Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 3-0





SALON: Cengiz Göllü



HAKEMLER: Sadettin Deneri (xxx), Ali Bağde (xxx)



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İkbal (xxx), Dora (xxx) (Ceren xxx-Aylin xxx/ libero, Nuran xx, Yaren xx,



BEŞİKTAŞ: Rousseaux (xx), Tuğba (xx), Hecke (xx), Çağla (xx), Zehra (xx), Yasemin (xx) (Bihter xxx-Tuğçe x/ libero, Dilara xx, Gizemxx, Hümay xx, Merveçxx, Kseniya xx,



SETLER: 25-11, 25-15, 25-19



SÜRE: 74 Dakika (22, 25, 27)



Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off grubu ikinci etap karşılaşmaları başladı. Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek olan iki takımın belirleneceği 5-8.ncilik ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediye spor, Bursa'da Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar rakibini 3-0 yendi.



CEV Challenge Kupası'nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor sete iyi başladı ve her iki teknik molayı önde geçerek seti 25-11 kazandı.



İkinci sette yine Bursa ekibinin hücumlarda üstünlüğüne etkili servisler de eklendi ve seti 25-15 kazanarak 2-0 öne geçti.



Üçüncü sete iyi başlayan Beşiktaş oldu. İlk teknik molayı önde geçen siyah beyazlılar 14-14'lük eşitlik geldi. Tecrübeli isimleriyle son bölümde etkili olan Bursa Büyükşehir arayı açmaya başladı (20-16) ve 25-19 karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.



Bu karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da Akatlar Salonu'nda saat 15.00'de oynanacak. İki maçı kazanan taraf Çanakkale Belediyespor-Halkbank galibiyle eşleşecek.



- Bursa