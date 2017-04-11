Bursa Büyükşehir Belediyespor Atina'da Olimpiacos Önünde

CEV Challenge Kupası'nı bu yıl 2'nci defa müzesine götürmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçını yarın Atina'da Olimpiacos'la oynayacak.



1500 seyirci kapasiteli Melina Merkouri Rentis Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Jasmin Hejnovic, Finlandiya'dan Markus Edholm hakem ikilisi yönetecek. İki takım, bu sezon Cengiz Göllü Turnuvası'nda karşılaşmış ve Olimpiakos maçı 3-2 kazanmıştı. Bu mücadelenin rövanşı 15 Nisan Cumartesi günü Bursa'da oynanacak ve şampiyon belli olacak.



- Atinayunanistan