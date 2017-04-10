Bursa Büyükşehir Belediyespor Atina'da

CEV Challenge Kupası'nda Final ilk maçında Çarşamba günü Olimpiakos ile karşılaşacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Atina'ya geldi.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yunanistan'a hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atina Elefterios Hava Limanı'ndan 45 dakika süren bir otobüs yolculuğunun ardından Avenue Otel'e gelerek yerleşti. Yeşil beyazlı voleybolcular, dinlenmeye çekilirken, yarın saat 12.00'de her iki takım baş antrenör ve kaptanlarının katılacağı bir toplantı yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor son antrenmanını maçın oynanacağı Melina Merkouri Rentis Salonu'nda saat 19.30'da yapacak.



- Yunanistan