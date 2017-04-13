Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Brandt: Şampiyon Bursa'da Belli Olacak

BURSA Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası, final ilk karşılaşmasında, Olympiakos karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediyespor antrenörü Belçikalı Jan de Brandt, "Kazanmış olsaydık mükemmel sonuç olurdu" dedi.



Olympiakos karşılaşmasını değerlendiren Brandt, ilk iki set çok iyi oynadıklarını, kazanmaya yaklaştıklarını anlatırken, "Daha sonra strese girdik 3-2 kaybettik. 3-2 kazanmış olsaydık iyi diyebilirdim. Bursa'da şimdi kazanmak zorundayız. 3-2 olursa, altın set var" diye konuştu. Jan de Brandt, sözlerini şöyle sürdürdü:



HAKEM KÖTÜYDÜ



"Maçın Bosnalı başhakemi gerçekten çok kötü maç yönetti. Üçüncü sette önde iken 10 kez pasörümüze faul çaldı. Pasörümüz manşetle oyun kurmaya kalkınca hızımız kesildi. Jasmin Hesejnovic 3 ve 4. Setlerde önemli hatalar yaptı. Sonuçta 3-2 kaybettik. Bizim 1, onların ise iki puanı var. Maçın başında 2-0 öne geçtik. Kazansak sevinecektik. İlk iki setteki tempomuzu sürdüremedik. Aynı tempoda oynamamız gerekiyor. Maç boyunca aynı motivasyonu gösteremedik. Şimdi Bursa'daki 1 maç şampiyonu belli edecek. Onun için seyircimizle bütünleşip kazanmamız gerekiyor."



Jan de Brandt,'in diğer değerlendirmeleri şöyle:



FATMA'YI RİSK ETMEDİK



"Fatma ciddi bir sakatlık geçirdi. İlk iki set iyiydi. Değişiklik yaptık, onu dinlendirmek için. Yorulunca performansı düşüyordu. Sakatlık tekrarlamasın istedik. Yaren'i oyuna aldık. Dördüncü sette iyi oynadı. Fatma'ya rövanşa ihtiyacımız var. Takımda sakat oyuncumuz olmaması rövanş için beni umutlandırıyor."



BURSA'DA TRİBÜNLER DOLMALI



"Bugün Olympiakoslu 2 bin 500 taraftarı gördük. 1 dakika bile susmadılar. 2-0 geriden seyircileriyle geldiler. Bizi cumartesi günü 3 bin sporsever destekleyecek. Bu kez onlar stres içerisine girecek. İlk iki setteki defansımız ve hücum organizasyonunu Bursa'da yaparsak arzuladığımız sonucu alırız."



KAPTAN İPEK: SİZİ BURSA'YA BEKLİYORUZ



Bursa Büyükşehir Belediyespor Kaptanı İpek Zoroğlu ise, "Biz Burada maça iyi başladık ve iki seti kazandık. Bu daha sonrası için yeterli olmadı. 3-2 kaybettik. Şimdi Bursa'da bu maçın rövanşı var. Sizi Bursa'ya bekliyoruz" dedi.



STELLA: KUPAYI KAZANMADIK



Olypiakos Takımının kaptanı Stella Christodolou, sade bir maç kazandıklarını, ama kupayı henüz kazanmadıklarını söyledi. Christodolou, "Biz burada kazandık. Ama sonuçta kupayı almış olmuyoruz. Bunun Bursa'da rövanşı var. Orada kazanmamız gerekiyor. Biz maça iyi hazırlanmıştık. Bursa oyunumuzu bozdu. Ondan ilk iki seti kaybettik. Stres oldu. Muhteşem geri dönüş oldu ve kazanmasını bildik" dedi.



KOVAÇEVİC: MÜKEMMEL SONUÇ



Olympiakos Pire'nin Sırp antrenörü Braco Kovaçeviç, aldığı galibiyet nedeniyle yüzü gülüyordu. Kovaçeviç, "Çok iyi oyun. Mükemmel sonuç aldık" dedi.



Takım olarak çok iyi savunma yaptıklarına dikkat çeken Braco Stankoviç, maçı iki bölümde değerlendiremeleri gerektiğine dikkat çekti. Stankoviç, "Maçi ilk iki set ve sonrası olmak üzere ikiye ayırmak lazım. İlk iki sette kötü servisler attık. Bursa takımı kolay sayılar aldı. İkinci bölümde ise çok iyi savunma yaptık. Özellikle iyi bloklar yaptık ve kötü başladığımız maçı mükemmel sonuçla kapattık. Maçı kazandık ama kupanın bizim olduğu söylenemez. İki gün sonra rövanşı var" şeklinde konuştu.



- Atina