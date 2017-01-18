Bursa Büyükşehir Belediyesine "Tıer 3 Sertifikası"

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasındaki veri merkeziyle akredite kuruluş "Uptime Institute" tarafından "TIER 3 Sertifikası" almaya layık görüldü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de sadece 10 veri merkezinde bulunan bu sertifikayla merkezin her türlü siber saldırı, doğal afet, felaket ve benzeri olağanüstü hallerde yüzde 99,99 oranında sürdürülebilir hizmet verme kapasitesi tescillenmiş oldu.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sistemin en iyi şekilde kumanda edilmesi, güvenli çalışması için belediye bünyesinde birimler oluşturulduğunu belirtti.



Her türlü siber saldırıdan korunmak, güvenli şekilde hizmetleri sürdürebilmek için gerekli sistemler kurulduğunu ifade eden Altepe, şöyle devam etti:



"Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk belediye oldu. TIER sertifikalarına sahip olmak, veri merkeziyle doğal afet, felaket ve benzeri olağanüstü hallerde dahi elektrik, soğutma, fiziksel güvenlik, yangın, bina sağlamlığı ve network altyapısı gibi konularda ayakta kalabilme ve kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edebilmede yeterliliği gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin veri merkezi, aldığı sertifikayla sürdürülebilir hizmetini tescillemiş oldu. Araç takip sistemi, alzaymır hastalarının sevgi çipleriyle takibi, şehir kameraları, kurum içi yazışmalar, çevre ve enerji ile ilgili verilerin de depolandığı veri merkezi, uzun yıllar kente hizmet verecek şekilde tasarlanırken, sistemin sağlıklı işlemesi için yaklaşık 500 kilometrelik fiberoptik kablo altyapısı sağlandı."



Altepe, bilgi teknolojilerinin kullanımıyla verimliliğin de sürekli arttığını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Bu sertifika doğrultusunda sistem odaları dizayn edildi. Sistemin sürdürülebilir, kesintisiz olması için bu konuda yüzde 99,99 süreklilik sağlayan modern bir sistem kurmuş olduk. Islak imzadan elektronik imzaya geçiş, birimler arası iletişim, evrak geliş gidişlerinin ortadan kaldırılması, halkla irtibatın dijital ortamda sağlanması, verimlilik adına önem taşıyor. Tüm veriler, buradaki sistem odasından anlık takip edilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.