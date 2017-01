Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Siyah incir, şeftali, deveci armudu ve sofralık zeytin bölgeye has ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlerde verim ile kaliteyi yakalayan çiftçinin fiyat ve pazar sıkıntısı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altepe, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Nafiz Kaya, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili, Osmangazi Ziraat Odası Başkanı Hakan Ekim, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ve İncir Üreticileri Birliği Başkanı Osman Özkan ile bir araya geldi.



Bursa'nın toprak yapısı itibarıyla dikkati çektiğini ve şehrin bir üretim kültürünün bulunduğunu vurgulayan Altepe, kırsal alanda en güzel ürünlerin rahatlıkla yetiştirilebileceğini belirtti.



Altepe, Türkiye'deki ilk Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığını Bursa'nın kurduğunu, ardından Tarım AŞ'nin hizmete alındığını aktararak, verime dayalı üretim ve yüksek kazanç için mücadele ettiklerini vurguladı. Tarım konusunda birlik kuracak, lobi oluşturacak ve kaliteli ürünler yetiştirecek kuruluşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Altepe, "Yeter ki gerçekçi ve doğru işler yapalım. Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



Bursa'nın tarımdaki en büyük şansının yerli ürünler olduğunu belirten Altepe, şunları kaydetti:



"Siyah incir, şeftali, deveci armudu ve sofralık zeytin bölgeye has ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlerde verim ile kaliteyi yakalayan çiftçinin fiyat ve pazar sıkıntısı olmaz. Bu nedenle üreticinin ilk olarak Bursa'nın malı olan ürünlere yönelmesi ve ardından dünya pazarlarının 'yaban mersini' gibi özel isteklerine cevap vermesi gerekir. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir uhdesinde kurduğumuz daire başkanlığı ve Tarım AŞ kanalıyla üreticilerimizin bu alanlarda yoğunlaşmalarını tavsiye ediyoruz. Bursa diğer alanlarda olduğu gibi tarımda da farklı olsun. İnsanlar gelip, görsünler. Yeter ki birlik oluşturulsun ve doğru ürünler üretilsin."