Bursa Büyükşehir Bandosu'nun yıldızından ilk single

Son dönemin sevilen şarkılarında imzası bulunan ve sanatçı İrfan Özata'nın da 'Hasret Türküsü' ile 'Masal' adlı şarkılarının söz yazarı ve bestecisi olan Umut Ahmet, bugünlerde, 'Gece Mavisi' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor.

Söz ve müziğini üstlendiği 100'den fazla eserin sahibi de olan ödüllü müzisyen Umut Ahmet'in ilk single çalışması, TMC etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Sözleri Ümit Gürsu, müziği Umut Ahmet ve düzenlemesi ise İsmet Taşçeşme'ye ait olan 'Gece Mavisi', 90'lı yılların akustik tınılarını barındırıyor. Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinin katılımıyla Bahçekat Ses Kayıt Stüdyosu'nda kaydedilen eserde, klarnet Göksun Çavdar, basgitar Eylem Pelit, akustik gitar Caner Güneysu, klasik kemençe Derya Türkan, ud Yıldıran Güz ve davul Behsat Boran tarafından çalındı.

Klibi Bursa'da çekildi

TRT Altın Anten Pop Müzik Beste Yarışması ile TRT sponsorluğunda düzenlenen 'Tanju Okan Beste Yarışması'nda ödüllü besteleri de bulunan Umut Ahmet'in 'Gece Mavisi' adlı eserinin video klibi, H. Mücahit Pehlivan yönetmenliğinde 16 kişilik ekiple Bursa'da çekildi. Çekimleri bir gün süren klipte, sanatçıya eşi Ayşegül ve müzisyen arkadaşları eşlik etti. Parçanın kayıt ve mix'i Serkan Ayman, masteringi Emre Kıral tarafından yapıldı. Umut Ahmet'in fotoğrafları ise Emre Koşak imzalı...