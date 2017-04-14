Bursa Büyükanne Ilk Maaşını Torunu Ile Almaya Geldi

Büyükanne ilk maaşını torunu ile almaya geldi



Hüseyin TÜCCAR,BURSA-(DHA) Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve pilot iller arasında olan Bursa'da 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında büyükannelere maaşları dağıtılmaya başlandı.



Doğum yapan annenin çalışma hayatına rahatlıkla geri dönebilmesini ve tam zamanlı çalışmaktan vazgeçmesini engellemeyi sağlayacak olan uygulama ile evde torun bakan anneanne ve babaanneye maaşları verilmeye başlandı. İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ile birlikte pilot iller arasında olan Bursa'da PTT şubelerinden torunlarına bakan anneanne veya babaanneler 425 lira tutarındaki maaşlarını almaya başladılar.



Sigortası ve başka bir geliri olmayan gelini ise çalışan iki yaşındaki torunu Ecrin Zümre'ye bakan 60 yaşındaki Kadriye Arlı ilk maaşını almaya torunuyla birlikte geldi. PTT şubesine Nüfus cüzdanıyla müracaat eden Kadriye Arlı sistemden yapılan sorgu sonucu 425 lira hesabında para bulunduğunu duyunca heyacan yaşadı. İşlemlerin ardından ilk maaşını alan Kadriye Arlı 'durumumuz iyi olmadığı için gelinim çalışıyor, bu aldığım maaş ile torunumun sütünü, bezini alır ihtiyaçlarını karşılarım aile bütçemize destek olur, Cumhurbaşkanı ve Başbakandan Allah Razı olsun, böyle bir imkanı verdikleri için' diye konuştu.



Sigortası ve geliri olmadığını belirterek ilk maaşını anneanne olarak aldığını söyleyen 60 yaşındaki Safiye Genç öğretmen olan kızının 15 aylık bebeğine baktığını belirterek 'çok mutluyum emekliliğim yok, yan gelirim yok, bu para bana ilaç gibi geldi bu parayla torunumun bez ihtiyacını karşılayacağım' dedi.