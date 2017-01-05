Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Rekora Hazırlanıyor

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinin (BTM) ev sahipliğinde düzenlenecek "THY 6. Bursa Bilim Şenliği"nde, 3 bin kişinin aynı anda yapacağı atölye çalışmalarıyla dünya rekorunun kırılması hedefleniyor.



Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BTM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle 4-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şenlik, bu yıl TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Ana konsepti "Enerji Verimliliği" olarak belirlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinliklerinden biri olan şenliğe ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 3 bin kişinin aynı anda yapacağı atölye çalışmalarıyla dünya rekorunun kırılması hedefleniyor.



Elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji ve fizik gibi bilimin alt disiplinlerinde konu başlıklarının uygulamalarının yer alacağı atölye çalışmalarındaki rekor denemesi için BTM tarafından Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunuldu.



Bu alandaki dünya rekoru ise 2 bin 900 kişinin aynı anda atölye çalışması yaptığı Avustralya'da gerçekleştirilen bir bilimsel etkinliğe ait.



Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Bursa Bilim Şenliği kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarını yabancı kuruluşlar da yakından takip ediyor.



Bilime meraklı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören atölye çalışmalarına, birçok ülkeden çok sayıda kuruluş katılım sağlamıştı. Geçen yıl 55 çadırda 97 farklı atölye çalışmasına kayıtlı 72 bin 882 kişi katılım gösterirken, bu yıl sayının ikiye katlanması bekleniyor. Şenlikteki atölye çadırı sayısı da bu yıl 75 olarak belirlendi.



Firmalarla kişiler arasında bilimsel diyaloğun en iyi etkileşim sağladığı atölye çalışmalarına, bireylerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör firmaları da katılabiliyor.



Şenliğe katkı sunmak ve atölye çalışmalarına katılmak isteyen kişi ve kuruluşlar, 1 Şubat'a kadar "http://bursabilimsenligi.org/atolye-calismalari" internet adresinden kayıt yaptırabilecek.