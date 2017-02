Bursa, bilardo ile yine dünya gündeminde olacak



3 Bant Dünya Kupası 6-12 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE, GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN ORGANİZASYONLA DÜNYANIN TAKDİRİNİ KAZANDIKLARINI HATIRLATARAK, BİLARDO SPORUNUN YAYGINLAŞMASINA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLADIKLARINI KAYDETTİ.



TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU BAŞKANI ERSAN ERCAN DA KATKILARI NEDENİYLE BAŞKAN ALTEPE'YE TEŞEKKÜR EDEREK, ŞAMPİYONLUK KUPASINI BİR TÜRK SPORCUNUN KALDIRMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU.



Faruk KAHRAMAN, Bursa-DHA



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 150 dünya çapında önemli sporcunun katılacağı '3 bant dünya kupası' ile Bursa ikinci kez bilardo ile dünya gündemine taşınıyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonla dünyanın takdirini kazandıklarını hatırlatarak, bilardo sporunun yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağladıklarını kaydetti. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da katkıları nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür ederek, şampiyonluk kupasını bir Türk sporcunun kaldırması temennisinde bulundu.



Bursa'yı spor kenti haline getirmek amacıyla amatör spor kulüplerine saha ve malzeme desteği, 7'den 70'e herkesin ulaşabileceği semtlere spor tesisleri, eğitim kurumlarına spor salonları en önemlisi de Bursa'da dünya çapında bir stadyum kazandıran Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında bir organizasyona yeniden ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Bilardo Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan "3 Bant Dünya Kupası", Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ikinci kez 06 - 12 Şubat tarihlerinde 25 ülkeden 149 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yapılacak ve dünya çapında önemli sporcuların da katılacağı turnuva ile bilardonun kalbi bir hafta boyunca Bursa'da atacak.



HEDEF; SPOR KENTİ BURSA



Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan dev organizasyonu kamuoyuna duyurdu. Bursa'nın bu yıl ikinci kez bilardo ile dünya gündemine taşınacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Kültür, Medeniyet ve Spor Kenti Bursa'mıza yakışan güzel bir organizasyon. Ggeçtiğimiz yıl ev sahipliğini yaptığımız bu turnuva ses getirdi. Bizde bunu her yıl geliştirerek Dünya Bilardo Şampiyonasının bir ayağını Bursa'da yapmak istedik. Bizler sporu seviyoruz ve her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bunun en büyük kanıtı. Yaklaşık 250 spor tesisini Bursa'ya kazandırılmış olduk. En güzel organizasyonları yapmak bize yakışır. Geçtiğimiz yıl yaptığımız organizasyonla dünyanın takdirini kazandık. Bursa'mızda bilardo sporunun gündeme gelmesine ve bu sporun yaygınlaşmasına sebep olduk. Demek ki yapılan işin karşılığı alınıyor. Bizim yerel yönetimler ve belediyeler olarak görevimiz sadece şehrin fiziki olarak geliştirmek, kalkındırmak değil, kültür ve medeniyet anlamında çalışmalar da yapmak. Bunların en başında spor var. İnsanımızın sağlıklı olması için spora yöneltmemiz lazım. Bunları da taçlandıran uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak. Daha önceki yıllarda birçok ülke sporcusu katılmak istiyordu ama şu anda herkes gelmek istiyor. Dünyanın en popüler sporcuları burada yarışacak. Dünyanın gözü burada olacak, canlı yayınlarla herkes izleyecek. Bir dünya kupası nasıl yapılır nasıl organize edilecek herkes görmüş olacak. Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



ERSAN ERCAN: "BURSA'DAKİ BİLARDO DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ"



Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da bir yıl aradan sonra yeniden Bursa'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Geçen yıl yapılan turnuvanın dünya çapında ses getirdiğini hatırlatan Ercan, "Bu yıl bu turnuvayı yine Bursa'da yapmayı planladık. Geçen yıl sizlerin de bildiği gibi inanılmaz bir ilgi vardı. Özellikle final maçında salona girebilip izleyenler kadar, salona giremeyip dışarıda bekleyenler vardı. Bu yıl seyirci kapasitesini biraz daha arttırdık. Dünyanın 25 ülkesinden 150 elit sporcu çeşitli elemelerden geçerek 6-12 Şubat tarihlerinde dünya kupası oynamaya hak kazandı. Ülke olarak bu kupayı kazanmak ve sporcularımızın bu kupayı kaldırması en büyük hedefimiz. Bunu sağlayacak bu coşkuyu yaşatacak çok önemli sporcularımız var. Umarım bir dünya kupası şampiyonluğu ile bu turnuvayı taçlandırmış oluruz. 3 yıllık federasyon başkanlığı dönemimde ülkemizin her noktasını karış karış gezdim ama şunu net ifade edebilirim ki Bursa gibi bir spor kenti görmedim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe ve ekibinin büyük bir emeği var. Kendisinin sporcu kimliği ve spora bakış açısı ile Türkiye'ye örnek bir belediye başkanı olduğunu görmekteyiz. Hem Türk sporuna ve hem bilardo sporuna yaptığı katkılardan dolayı sayın başkana çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'ın organizasyon hakkında bilgi verdiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özyıldırım ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Zekeriya Altuntaş da katıldı.



TANITIM FİLMİ BEĞENİ TOPLADI



Öte yandan Bursa'daki Dünya Kupası için hazırlanan tanıtım filmi büyük beğeni topladı.



Bursa'nın kültür ve turizm öğeleri filmde bilardo sporunun unsurlarıyla birlikte sunulmuş. Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa'yı ve bilardoyu anlatan tanıtım filmi, bilardo federasyonunun resmi sayfasından paylaşılırken, 24 ülkeden gelen sporcular için turnuvanın açılış seramonisinde de gösterilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Basın toplantısından detaylar



-Recep Altepe'nin açıklamaları



-Ersan Ercan'ın açıklamaları



-Bursa ve bilardo figürlerinin olduğu tanıtım filmi