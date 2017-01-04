Bursa Başını Havuzun Duvarına Çarpan Komiser Yardımcısı Öldü

Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi Komiser Yardımcısı 29 yaşındaki Cenk Dorken, bir spor merkezinin havuzunda baygın halde bulundu. Cenk Dorken hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Başında yarık bulunan Dorken'in havuza atlarken veya havuza girmeden önce düşerek başını vurmuş olabileceği öne sürüldü.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Cenk Dorken, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesinde bulunan bir AVM'nin spor merkezinin havuzuna gitti. Görevliler bir süre sonra havuzda yüzen Dorken'u suda baygın durumda buldu. Başında yarık bulunan Cenk Dorken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan evli olan Cenk Dorken'in, havuza atlarken veya havuza girerken dengesini kaybedip düşerek başını kenarına çarpmış olabileceği öne sürüldü.



TÖREN DÜZENLENDİ



Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Komiser Yardımcısı Cenk Dorken için, Emniyet Müdürlüğü binasında BUGÜN resmi tören düzenlendi. Törene, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şube ve ilçe Müdürleri, çok sayıda polis, Özel Harekat Şubesi'nden silah arkadaşları ve ailesi katıldı.



SİLAH ARKADAŞLARI TABUTA DOĞRU KOŞUP OMUZLARINA ALDI



Törende, anne Alime Dorken, Baba Ercüment Dorken ve eşi Tuğba Dorken gözyaşlarını tutamazken, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Resmi törenin ardından Cenk Dorken'in Özel Harekatçı silah arkadaşları, tabuta doğru koşarak, naaşı omuzlarına alarak cenaze aracına tedbirler eşliğinde kondu. Dorken'in, Fatih Sultan Mehmet camiine götürelen naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Fethiye mezarlığına defnedildi.