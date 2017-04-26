Bursa Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag Kriterlerini Ankara Kriterleri Yaparız

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız



BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'da açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ile ilgili kararını eleştirdi. Kaynak, "Avrupa Birliği ne derse desin Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız, Maastricht kriterlerini İstanbul kriterleri yaparız ve bizim insanımız için yola devam ederiz? dedi.



Bursa ziyaretine Vali İzzettin Küçük'ü ziyaret ederek başlayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, anı defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarının Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ilgili aldığı karara yönelik sorularını yanıtladı. Kaynak, "Bu karar, Avrupa'nın ve Avrupa Birliğinin kendi geleceğini riske eden ve kendi geleceklerinden kaygı duymaları gereken bir karar. Türkiye, içindeki bir bölgeyi bölmek isteyen PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına karşı etkin mücadele eden bir ülke. DEAŞ terörüne karşı dünyada en etkin mücadeleyi yapan bir ülke. Türkiye bir yandan bu jeostratejik konumu itibariyle Avrupa'nın da güveninin başladığı bir yerdir. Aslında Avrupa batısında İngiltere doğusunda kendi sınırlarının güvenliğinin Türkiye'den başladığını bilmeyen maalesef bir akıl tutulması yaşıyor? dedi.



Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde AB'nin geleceği ile ilgili kaygıların olduğunu aktaran Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Fransa da, Macaristan da birlik üyesi olmanın gereklilikleri tartışılıyor. Bizden sonra Avrupa Birliğine kabul edilen Bulgaristan, Macaristan, Romanya gibi birçok ülkenin hem fert başına milli gelir bakımından çok ilerisindeyiz. Hem de ekonomik büyüklük bakımından ilerdeyiz. Avrupa Birliği ne derse desin Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız, Maastricht kriterlerini İstanbul kriterleri yaparız ve bizim insanımız için yola devam ederiz.?



'GİDİŞAT AB AÇISINDAN TEHLİKE ÇANLARININ ÇALDIĞINI GÖSTERİYOR'



15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbecilerin helikopterle Yunanistan'a kaçtığını hatırlatan Kaynak,"Asker kıyafeti giymiş bir kısım teröristlere karşı Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ilk günden bunları iade edeceklerini söyledi ve helikopteri de iade ettiler. Dün Türkiye'ye iadesiyle ilgili mahkeme yine olumsuz karar verdi. Avrupa Birliği eğer demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler üzerine inşa edilmişse bu değerleri hayata geçirip, geçirmediğine bakmalıdır. Avrupa Türkiye'nin demokrasisinin derdinde değil ama Türkiye'deki darbecilerin işkence görüp görmediğinin derdine düşmüş. Bizim için önemli olan kendi insanımızın mutluluğu. Fakat gidişatın Avrupa Birliği açısından tehlike çanlarının çaldığını gösterdiğini düşünüyorum. Avrupa orta çağ karanlığına geri dönüşün işaretlerini vermiştir. Ben her zaman övünerek ne kadar kötü şey varsa bunların hiçbirinin doğduğu yer Anadolu coğrafyası olmadığını söylerim. Umarım akli selim galip gelir? diye konuştu.



Kaynak, ardından Musababa Mahallesi'ndeki Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kaynak daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restore ettiği Yıldırım Cami'yi ziyaret etti.