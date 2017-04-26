Bursa Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın Mutlu Günü
Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın mutlu günüBAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak'ın hayatını birleştireceği Ayşe Bilge Öztürk'le kına gecesi Bursa'da yapıldı.
Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın mutlu günü
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak'ın hayatını birleştireceği Ayşe Bilge Öztürk'le kına gecesi Bursa'da yapıldı.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Avukat Yusuf Kenan Kaynak ile MHP Bursa eski il başkanlarından Necati Uğur Öztürk'ün kızı Avukat Ayşe Bilge Öztürk'ün kına eğlencesi dün Bursa Gönlüferah City Otel'de yapıldı.Geceye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, dünürü Necati Uğur Öztürk, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Genç çiftin düğününün 9 Mayıs'ta Ankara Grand Otel'de yapılacağı öğrenildi.