Bursa Bakanı Sebze ve Meyvelerle 'evet' Yazıp Karşıladılar, Hakkımızı Helal Etmiyoruz Dediler

Bakanı sebze ve meyvelerle 'Evet' yazıp karşıladılar, hakkımızı helal etmiyoruz dediler (2)



BAKAN TÜFENKCİ: SANAYİ VE TİCARET BİRLİKTE GELİŞMELİDİR "



Üreten Türkiye Konuşuyor" programının ardından Bursa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve BTB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Tüfenkci'ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen programda kısa bir konuşma yapan Tüfenkci, tarihi hanlar bölgesinin geleneksel ticarette çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek,"Bursa, hem tarihin hem de ticaretin başkenti olma özeliğiyle köklü bir geleneği sürdürmektedir. Sanayi ve ticaret birlikte gelişmelidir, büyümemiz böylece daha da ivme kazanacaktır? şeklinde konuştu. Buradaki ziyaretinin ardından Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne geçen Tüfenkçi, Malatya Darendeliler Derneği'ni ziyaret etti. Buradaki konuşan Tüfenkçi, "Bir aksilk olmazsa 2018 yılına yüzde 4.5'in üzerinde büyüme bekliyoruz. 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Hem ihracatımız, hem de imalat sanayimiz artış eyleminde. Biz daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla ekmeğimizi büyütmenin derdindeyiz. Her yıl 1 milyon genç, iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon insana biz yeni iş bulmamız lazım. Yeni üretim sahaları ve fabrikalar yapmamız lazım" dedi.