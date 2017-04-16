Bursa Bakan Müezzinoğlu Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak (2) (GÖRÜNTÜLÜ HABER)



Bakan Müezzinoğlu: Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak (2)



MÜEZZİNOĞLU: 'HAYIR' DİYEN KARDEŞLERİMİZ DE KAZANDI



Bursa'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bu büyük milleten rahatsız olanların olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, 'Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle yarışından rahatsız olanlar var. Almanya ve Hollanda kendisine düşeni yaptı. Ama dersini aldı. Bu millet, düşmanlarına her zaman olduğu gibi yine dersini verdi. Bundan sonra artık hangi siyasi görüşten olursa olsun önce millet diyecek. Milletin gözünün içine bakacak. O nedenle 'Hayır' diyen kardeşlerimizde şunu bilsinler ki onlar da kazandı, onlar da kazanacak. Bugün 'Hayır' diyecek olan kardeşlerimizin bir kısmı bir yıl sonra bir kısmı beş yıl sonra 'Keşke bende evet demiş olsaydım' diyecekler. Ama olsun. Onlara o cümleleri söyletmeyi rabbim bizlere nasip etsin? dedi.



Buradaki konuşmasının ardından AK Parti Bursa İl Teşkilatıyla bir araya gelen Müezzinoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu akşam milletin geleceği adına önemli bir sistem değişikliğini sonuçlandırdıklarını belirten Müezzinoğlu sözlerini şöyle tamamladı:



'Bu akşam 50 milyon seçmenin oylarıyla milli irade güçlendi. Milletimizin 25 milyonundan fazlası 'evet' oyu ile sistem değişikliğine karar verdi. Bu referandum u da MHP'nin desteği ile milletin önüne getirdik. Milletin verdiği bu kararda, 'hayır' diyen kardeşim de bu milletin en az 'evet' diyen kardeşlerimiz kadar düşünüyor. Muhtemelen bizim yeterli anlatma sorunumuz oldu veya onların farklı değerlendirmeleri oldu. Zaten demokrasinin de güzelliği budur. Milyonlarca 'hayır' diyen kardeşim, bir iki yıl sonra 'keşke bende evet deseymişim' diyecek. Biz 'hayır' diyeni ve 'evet' diyeni ile birlikte büyük milletiz. Birlikte büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletin yarından itibaren umutları da pozitif olarak artacaktır. Yarına herkes umut ve güvenle uyanacaktır. Artık herkes işine daha güçlü sarılacaktır?