Bursa Bakan Müezzinoğlu Milletimizin Vicdanı Ne Dediyse Herkes O Vicdana Teslim Olacak

Bakan Müezzinoğlu Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, seçim bölgesi Bursa'da, Osmangazi ilçesinde oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Müezzinoğlu, 'Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak' dedi.



Merkez Osmangazi ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi okulu 2190 nolu sandıkta oyunu kullanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Bugün milletin vicdanının konuşacağını belirten Müezzinoğlu, 'Siyasi tercihlerimiz farklı olabilir. Bugün tercihlerimiz farklı olabilir. Ama biz, birlikte büyük bir milletiz. Birlikte tarihi geleceğe yürüyen milletiz. Birlikte büyük hayalleri ve hedefleri olan bir milletiz. O nedenle bu demokrasinin güzelliğini ayrışma değil tam aksine bir birimizi daha çok sevmeliyiz. Birlikte büyük hedeflere yürümeliyiz. Önümüzde sistem değişikliğiyle ilgili öneri milletimizin vicdanına getirildi. Bugün milletimizin vicdanı konuşuyor. Milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak. O vicdanın gereklerini yönetici, siyasiler millete yakışır şekilde yapmaya devam edecekler.' dedi.