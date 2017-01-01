Bursa Bağ Evinde Mahsur Kalan Baba Ile Oğlunu, Afad Kurtardı

Bursa'da Uludağ eteklerinde gittikleri bağ evinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kalan baba ile oğlu, AFAD ekipleri 16 saat süren çalışmayla kurtardı. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerindeki Gökçeören Köyü'nde oturan Kadem Aslan (62), oğlu Şuayip Aslan (40) ile birlikte 3 gün önce köyün yaklaşık 2,5 kilometre yukarısında bulunan bağ evine gitti. Şiddetli kar yağışı nedeniyle bağ evinde mahsur kalan Kadem ve Şuayip Aslan, internet üzerinden buldukları Ankara AFAD Müdürlüğü'nün telefonuna ulaşarak yardım istedi. Ankara ekibi de durumu Bursa AFAD Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



16 SAAT SÜREN KURTARMA OPERASYONU



İhbarın ardından AFAD Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paletli araçlar ve arazi araçları ile köye ulaşan ekipler, 2,5 kilometre mesafeyi yürüyerek bağ evine ulaştı. Baba ve oğul, ekiplerin yardımıyla köye indirildi. Baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.