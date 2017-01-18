Bursa-Ankara Karayolunda Bitmeyen Çile

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in yoğun girişimleri ile Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl OSB, Kurşunlu, Oylat ve Kulaca kavşaklarına köprülü kavşak yapılarak hizmete sunulmasının ardından, Kulaca kavşağı ile aynı anda inşaat çalışmaları başlayan Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Avarlar kavşağındaki çalışmalarda bir türlü mutlu sona ulaşılamadı.



Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl giriş ve çıkışlarında transit geçişlerin sağlanması amacıyla Kurşunlu ve Oylat kavşaklarına köprülü kavşak çalışmaları yapılıp hizmete açıldı. Organize Sanayi bölgesi ile bağlantıyı sağlayan OSB kavşağı da geçtiğimiz aylarda yapılarak Hikmet Şahin Köprülü kavşağı adıyla hizmete sunuldu.



Avarlar Kavşağı bekliyor



AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in girişimleri ile kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla yapılan kavşak çalışmalarına Kulaca ve Avarlar kavşağı projeleri de eklendi. Aynı paket içerisinde yaklaşık 10 milyon liraya ihale edilen Kulaca ve Avarlar köprülü kavşakları çalışmaları 2016 yılı Mart ayında başlamıştı. Aynı anda çalışmalarına başlayan iki kavşaktan biri olan Kulaca kavşağı 17 Ekim 2016 tarihinde törenle hizmete açıldı. 14. Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu ile birlikte geçtiğimiz aylarda kavşaklarda incelemede bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "Avarlar kavşağında bir takım zeminle ilgili problemler oluşmuş. Halledilemeyecek bir mesele değil. 1-2 ay süreci uzatacak da olsa sene sonunda bu kavşağın bitmesini arzu ediyoruz" demişti.



Bitmek bilmeyen Avarlar kavşağındaki köprülü kavşak yapımı nedeniyle sürücüler şehir içinden dolaşmak zorunda kalıyor. Bursa'dan gelip Ankara istikametine gidecek olan sürücüler kavşak çalışmaları nedeniyle alternatif yol olarak kullandıkları Orhaniye mahallesi Gazimagusu caddesinde zor anlar yaşıyorlar. Bursa istikametinden gelen araçların kullanmak durumunda kaldığı Gazimagusa caddesinde sık sık trafik durma noktasına geliyor.



Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden TIR'lara ağır tonajlı araçlarında kullanmak zorunda kaldığı Gazimagusa caddesinde oluşan çukurlarda sürücülere zor anlar yaşatırken, çukurlar ve trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarıyor. - BURSA