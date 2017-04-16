Bursa Ak Parti önünde davullu zurnalı kutlama



BURSA'da referandum sonucun ardından Ak Parti Bursa İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davullu, zurnalı kutlama yaptı.



Referandumun ardından Bursa'da da binlerce kişi, Ak Parti'nin Bursa İl Başkanlığı'nın bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'da toplandı. Referandum sonucunu, davul zurna eşliğinde halay çekip, havayi fişek atarak kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.