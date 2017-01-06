Bursa Adliyesi'nde Geniş Güvenlik Önlemleri

İzmir Adliyesi'ne dün yapılan terör saldırısının ardından Bursa Adliye Sarayı'nda da geniş güvenlik önlemleri alındı.



Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne dün mesai çıkış saatlerinde bombalı araçla yapılan terör saldırısının ardından bugün Bursa Adliye Sarayı'nda da geniş güvenlik önlemleri alındı. Merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne açılan sokak, dün gece itibariyle beton bariyerlerle kapandı. Ayrıca bariyerlerin önünde polisler nöbet tutarken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı. - BURSA