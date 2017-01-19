3 Kişinin Karıştığı Kavgada, Kurşunlar Havada Uçtu, O Anlar Kamerada!

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, 3 kişinin tabanca ile yakın mesafeden birbirlerine ateş etmesi güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralananın olmadığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ ARASINDA SİLAHLI ÇIKTI

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İki araçtan inen 3 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAHLI KAVGAYI KAMERALAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Cadde üzerindeki silahlı kavga bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülere göre, hareket halindeyken caddede duran 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilden inen şahısa silahla ateş açıyor. Otomobilde bulunan diğer kişi de indikten sonra 3 şahıs, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş açıyor.

ÇIKAN KAVGADA YARALANAN OLMADI

Otomobil çevresinde yaşanan koşuşturmayla biri pompalı tüfek diğer ikisinin silahla yakın mesafeden ateş ettiği kavgada tesadüfen yaralanan olmuyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ticari araçtan inen başka bir kişinin sözlü müdahale etmesiyle kavga aniden sona eriyor. Kavgaya karışanlar araçlarına binip olay yerinden ayrılıyor. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

