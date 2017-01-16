Bursa, 2016'da Yatırımlardan Vazgeçmedi

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa, zor dönemlerde bile yatırımdan ve üretimden vazgeçmedi. Türkiye'nin üretim üssü Bursa'da 2016 yılında açılan firma sayısında yüzde 5'lik artış oldu.



Türkiye'nin sanayi ve ticaret merkezi Bursa, yeni girişimlerle ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Yıl boyunca yaşanan terör saldırıları, darbe girişimi ve ekonomik zorluklara rağmen kentteki şirket açılışları artmaya devam etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) kayıtlarına göre Bursa'da 2016 yılında 3 bin 567 firma faaliyete geçti. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 401 olarak kaydedilmişti. Böylece Bursa'daki şirket açılışlarında yaklaşık yüzde 5 artış yaşandı. Kentte kapanan şirket sayısı ise geçen sene ile aynı seviyede kaldı.



15 Temmuz'a rağmen Bursa yatırımı tercih etti



Bursa'da açılan firma sayısı 2016 yılı Ocak ayında 350, Şubat ayında 368, Mart ayında 335, Nisan ayında 349, Mayıs ayında 290 olurken, Haziran'da ise 324 seviyesine ulaştı. Darbe girişiminin yaşandığı Temmuz ayında ise Bursa'da açılan firma sayısı 141'e kadar geriledi. Şirket açılışların yeniden artmaya başladığı Ağustos ayında 283 firma kuruldu. Bursa'da Eylül ayında 212, Ekim ayında 287, Kasım ayında 281 firma faaliyete başladı. 2016 yılının son ayında ise açılan firma sayısı 347'ye kadar yükseldi. Böylece geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısı 2015'e göre yüzde 5 artış gösterdi.



Türkiye ekonomisinde 'Bursa' farkı



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, terör olayları, ekonomik zorluklar ve tarihi dayanışma ve örnek birliktelikle engellenen 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı bir yılda Bursa ekonomisinin gücünü bir kez daha kanıtladığını söyledi. 2016 yılında 13 milyar dolara yakın ihracat yapan Bursa'nın Türkiye'nin lokomotif kentlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Burkay, Bursa ekonomisinin içerde ve dışardaki engellere ve zorlu şartlara rağmen güçlü bir yapıda olduğunu kaydetti. "Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye vizyonuyla artık daha güçlü bir ekonomi için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının bu başarının mimarı olduğunu ifade etti.



"Bursa, yeni başarılarını sürdürecek"



Türkiye'nin hedeflerine Bursa gibi lider şehirlerin yön verdiğini belirten Başkan Burkay, "Bursa iş dünyası, içerisinde bulunduğumuz şartlara rağmen yatırımdan, üretimden vazgeçmedi. Kentimizde, 2016 yılında açılan firma sayısı istatistiklerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 bir artış performansı sergiledi. Bu, Bursa'ya olan güvenin bir sonucudur. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosuyla ülkemizin aydınlık geleceği ve milletimizin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma gayreti gösteren firmalarımız sayesinde kentimiz ve ülkemiz yeni başarılara imza atacaktır. Daha fazla üretim ve ihracat için çaba harcayan tüm müteşebbislerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA