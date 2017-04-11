Bürokrasi Cumhurbaşkanımızın Hızına Yetişecek"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, halk oylamasında "evet" çıkması halinde, bürokrasinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızına yetişeceğini belirtti.





AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.



Yurdunuseven, yeni dönemde koalisyon ve güvenoyu gibi kavramların olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"2019'da artık güvenoyunu halkımız verecek. Türk usulü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçeceğiz. Yürütme kendi icraatını, yasama kendi icraatını yapacak. Hızlı karar mekanizması olacak. İnşallah 17 Nisan sabahından itibaren güçlü bir Türkiye'ye uyanacağız. 16 Nisan'da Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de geniş bir katılımla 'evet' oyu çıkacağına inanıyorum. Halk oylamasında 'evet' çıkması halinde bürokrasi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızına yetişecek. Bu 'evet oyu' çıktıktan sonra koalisyon ve erken seçim ihtimali olmayacak."