Büro Memur-Sen Referandumda 'Evet' Diyecek

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, referandumda teşkilat olarak 'evet' oyu kullanacaklarını belirterek, "Referandum Türkiye'nin istikrarına hizmet edecek. İstikrar olursa Türkiye kazanacak, ekmek büyüyecek çalışanlar kazanacak. Yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması istikrara hizmet edecektir" dedi.



Büro Memur-Sen'in 11. Başkanlar Kurulu toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi. Büro Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Siyasiler ve bürokratların katıldığı toplantıda konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak, yeni bir soluk yeni bir sesle göreve geldiklerini hatırlatarak, görevi devralır devralmaz gece gündüz demeden çalışmalarımıza hız verdiklerini hatırlattı. Büro Memur-Sen olarak hedeflerinin, üye sayısını önce 100 bin daha sonra ise 200 bine çıkarmak olduğunu vurgulayan Yanbaz, "Kısa zamanda konfederasyonumuza bağlı 3. büyük sendika olacağımıza inanıyorum.Kimseyi ötekileştirmeden, kardeşlik duygularıyla çalışmalarımızı sürdürecek, hedeflerimize en yakın zamanda ulaşacağız.Huzuru ve istikrarı yok etmeye yönelik gizli ittifakların açık hale geldiği bu dönemde, kadim medeniyetin değerlerine dayanan uyanışla, zulüm ve sömürü kulelerini kardeşliğimizi kuşanarak yıkmalıyız. Yıkacağız" açıklamasında bulundu.



"Bizim, sendikal duruşumuz, emek ve ekmek önceliklidir"



Büro Memur-Sen ve Memur-Sen'in insan ve hizmet merkezli sendikacılık düşüncesiyle hareket ettiğini vurgulayan Yanbaz, şunları kaydetti:



"Bizim, sendikal duruşumuz, emek ve ekmek önceliklidir. Büro Memur-Sen bir sevda, sancı, kaygı, hak ve özgürlük hareketidir. Biz ülkemizin, milletimizin ve kamu görevlilerinin kaygısını taşıyor, emek, ekmek ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Şiddet ve vandalizmin bizim sendikacılık anlayışımızda yeri yoktur. Kamu görevlileri adına bugüne kadar hangi kazanım elde edilmişse bunun altında Büro Memur-Sen ve Memur-Sen'in imzası vardır. Özlük noktasında sayısız kazanımlara imza atmış bir teşkilatız.Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini her platformda dile getiren, çözüm üreten bir teşkilatız."



"Teröristler temizlenmeli, mağduriyete fırsat verilmemeli"



Büyük Büro Memur-Sen ve Memur-Sen teşkilatının darbe girişimine ilk tepki gösteren teşkilat olduğunu hatırlatan Yanbaz, milletin "İrademize ipotek koyamazsınız" diyerek, sokaklara indiğini, iradesine sahip çıkarak, tankların, tüfeklerin önünde set kurduğunu söyledi. Yanbaz, terörle ilişkisi olanlar devletin kurumlarından muhakkak temizlenmesini desteklediklerini ancak masum olanların mağdur duruma düşürülmemesi uyarısında bulundu.



"Referandum Türkiye'nin istikrarına hizmet edecek"



Referandumda teşkilat olarak "evet" oyu kullanacaklarını açıklayan Yanbaz, şöyle konuştu:



"Referandum Türkiye'nin istikrarına hizmet edecek. İstikrar olursa Türkiye kazanacak, ekmek büyüyecek çalışanlar kazanacak. Yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması istikrara hizmet edecektir. Büro Memur-Sen olarak, istikrara hizmet edecek her türlü reformun destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Biz bu değişikliği, refah seviyesinin yükselmesi, çalışanların da bu yükselmeden payını alabilmesi yönünden olumlu buluyoruz.Çalışanlar, kamu görevlileri, işsizler, gençler; dünya mazlumları Büyük Türkiye'den beklenti içerisinde. Gücümüzü kaybedecek etkenleri ortadan kaldırmak en önemli görevimizdir.Seçme ve seçilme yaşı 18'e indirilmesi olumludur. Ancak işçilere siyaset yapma hakkı varken, kamu görevlilerine bu hakkın tanınmamış olması yanlıştır. Savrulmayacağız. Yorulmayacağız. Safları sıkı tutacağız, çözülmeyeceğiz. Ülkeye, millete, halka ve hakka hizmet aşkını, sevdasını kalbimize nakşeden Allah'a hamd ediyorum.Bizi birbirimize kardeş, aynı davaya yoldaş kıldığı için hamd ediyorum. Unutmayın!Büro Memur-Sen kardeşliğin adı, mücadelenin sancağı,sevda ikliminin bereketli tohumudur." - ANKARA