Büro Memur-Sen Edirne Şubesi'nden Genel Başkan Yanbaz'a Ziyaret

Büro Memur-Sen Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz'ı ziyaret etti.



Büro Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Mehmet Sait Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, Yanbaz'ı makamında ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirtti.



Verimli bir toplantı yaptıklarını vurgulayan Ercan, "Genel Başkanımız, Şube Yönetim Kurulumuz ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sendikamızın geleceğine yönelik bir takım çalışmalar hakkında bilgi sundu. Toplantıda Şube Yönetimimize uzun zaman ayırması nedeniyle kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesinde bulundu.