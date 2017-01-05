Büro Memur-Sen'den Lpg Fiyatına Tepki

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, Adıyaman'da 3-4 ay içerisinde LPG fiyatına yüzde 70 zam yapılmasına tepki gösterdi.



Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, tüm akaryakıt istasyonlarında LPG satışlarına zam yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.



Kadir Özşahin yaptığı açıklamada, "Son 3-4 ay içinde Adıyaman'da LPG fiyatlarına yaklaşık yüzde 70 civarında zam yapıldı. Adıyaman Büro Memur-Sen olarak bu konu bizi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü Adıyaman'da sendikamıza bağlı 650 üyemiz bu zamdan doğrudan etkilenmektedir. Sendika yönetimi olarak bu konuyu basın aracılığıyla kamu oyuyla paylaşılması gerektiğine karar verdik.



Hükümetimiz 2017 yılı ilk altı ayı için memur maaşlarına yüzde 3 ve ikinci altı ayında ise yüzde 4 olmak üzere yıllık toplam yüzde 7 zam yapmıştır. Memurlara yapılan zam oranında durum bu iken Adıyaman'da 3-4 ay içinde yüzde 70'in üzerinde LPG'ye yapılan zam insafsızlıktır. Bunu birileri Adıyaman kamu oyuna açıklamalıdır. Yanı başımızda Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta ve Malatya'da ortalama litre fiyatı 2.30 TL iken Adıyaman'da ise litre fiyatı 3.06 TL'den vatandaşa satılmasını anlayabilmiş değiliz. Bu konuda kim ve kimler yetkili ise lütfen bu makamda olanları göreve davet ediyoruz. Daha fazla Adıyaman halkının parasını haksız yere birileri ceplerine doldurmasını istemiyoruz" dedi. - ADIYAMAN