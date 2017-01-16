Büro Memur-Sen'den İha'ya Ziyaret

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri İHA'yı ziyaret etti.



Geçtiğimiz günlerde tekrardan başkanlığı seçilen Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek İHA Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Arslantaş'ı ziyaret etti. Adıyaman'da, 650 ile 700 arasında üye sayılarının olduğunu belirten Başkan Kadir Özşahin, "Memur-Sen'e bağlı olarak çalışıyoruz. Siz İhlas Haber Ajansı'nın her zaman yanımızda yer almasından dolayı oldukça mutluyuz. Bizlere gösterdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. İHA oldukça başarılı haberler servis eden büyük bir kuruluştur" şeklinde konuştu.



Arslantaş ise, İHA'nın bölgedeki çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN