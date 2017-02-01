Burnunu Kaybeden Palyaço - Uygur Çocuk Tiyatrosu

Birol Engeler'in yönettiği Burnunu Kaybeden Palyaço, 2 Şubat'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde...



"Şimdi size bir soru... Yanız, mutsuz, oyun oynayacak arkadaşı bile olmayan küçük bir kral mı olmak istersiniz; yoksa insanlara mutluluk dağıtan, onlarla bir şeyler paylaşmanın güzelliğini tadan bir palyaço mu? Kötü kalpli biri olan sirk patronu, sirkte çalışan Palyaço'ya yeterli para vermemektedir. Bir gün Palyaço, gösterinin ortasında açlıktan bayılınca, sirkin patronu onu işten kovar. Bu yetmiyormuş gibi, bir de kırmızı burnunu alıp çok uzaklara atar. Bu durumda tam palyaço olunamayacağından, bizim palyaço burnunu bulmak için yola koyulur.



Yaki adındaki çocuk ona burnunu bulması için yardım edecektir. Bir tesadüf sonucu burnun Komik ve Komik Yamağı'nda olduğunu öğrenirler. "Komik" ve "Komik Yamağı" buldukları palyaçonun burnunu, yeni krala hediye ederek ödülü alırlar, fakat beğenmezler. Bunun üzerine; "Komik" ve "Komik Yamağı", önce yeni kralın tacını çalarak, sonra da "sanki tacı kendileri bulmuş gibi" krala geri vererek, daha büyük ödüller alabilmenin peşine düşerler. Fakat "Yaki" ve "Palyaço", "Komik" ve "Komik Yamağı"nın bu kirli oyununu ortaya çıkarır ve "Palyaço" burnunu kraldan geri alır."



Yapım Yılı : 2016 – 2017 tiyatro sezonu



Perde: Tek perde



Süre: 55 dakika



Yaş Grubu: +3 yaş



Yazan: Nilbanu Engindeniz



Yöneten: Birol Engeler



Genel Sanat Yönetmeni: Suha Uygur



Yapımcı: Filiz Senger



Müzik: Tuğrul Onur Avdan



Dekor: Atölye Fİ



Kostüm: Maskara by Altınok



Koreografi: Oğuzhan Oğuz



Tasarım: Hande Dilek Akçam



Ses – Işık: Kağan Öztop



Oyuncular: Erhan Temiz - Giray Ayla - Murat Akçay - Özge Ceylan Koruklu - Sinem Akar