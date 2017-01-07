Burnunu Kaybeden Palyaço, 8 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde...
Şimdi size bir soru... Yanız, mutsuz, oyun oynayacak arkadaşı bile olmayan küçük bir kral mı olmak istersiniz; yoksa insanlara mutluluk dağıtan, onlarla bir şeyler paylaşmanın güzelliğini tadan bir palyaço mu? Kötü kalpli biri olan sirk patronu, sirkte çalışan Palyaço'ya yeterli para vermemektedir. Bir gün Palyaço, gösterinin ortasında açlıktan bayılınca, sirkin patronu onu işten kovar. Bu yetmiyormuş gibi, bir de kırmızı burnunu alıp çok uzaklara atar. Bu durumda tam palyaço olunamayacağından, bizim palyaço burnunu bulmak için yola koyulur.
Yaki adındaki çocuk ona burnunu bulması için yardım edecektir. Bir tesadüf sonucu burnun Komik ve Komik Yamağı'nda olduğunu öğrenirler. "Komik" ve "Komik Yamağı" buldukları palyaçonun burnunu, yeni krala hediye ederek ödülü alırlar, fakat beğenmezler. Bunun üzerine; "Komik" ve "Komik Yamağı", önce yeni kralın tacını çalarak, sonra da "sanki tacı kendileri bulmuş gibi" krala geri vererek, daha büyük ödüller alabilmenin peşine düşerler. Fakat "Yaki" ve "Palyaço", "Komik" ve "Komik Yamağı"nın bu kirli oyununu ortaya çıkarır... ve "Palyaço" burnunu kraldan geri alır...
Yapım Yılı : 2016 – 2017 tiyatro sezonu
Perde: Tek perde
Süre: 55 dakika
Yaş Grubu: +3 yaş
Yazan: Nilbanu Engindeniz
Yöneten: Birol Engeler
Genel Sanat Yönetmeni: Suha Uygur
Yapımcı: Filiz Senger
Müzik: Tuğrul Onur Avdan
Dekor: Atölye Fİ
Kostüm: Maskara by Altınok
Koreografi: Oğuzhan Oğuz
Tasarım: Hande Dilek Akçam
Ses – Işık: Kağan Öztop
Oyuncular: Erhan Temiz - Giray Ayla - Murat Akçay - Özge Ceylan Koruklu - Sinem Akar
Burnunu Kaybeden Palyaço - Uygur Çocuk Tiyatrosu
Burnunu Kaybeden Palyaço, 8 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde.
Burnunu Kaybeden Palyaço, 8 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde...