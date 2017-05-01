BURN RESIDENCY 2017'de Türkiye'yi Furkan Kurt temsil edecek!

Dünyanın en büyük DJ yarışması BURN Residency 2017'ye Türkiye'den katılacak isim belli oldu! Türkiye finaline kalan 5 yetenekli DJ arasından seçilen Furkan Kurt bu yaz İbiza'da gerçekleşecek olan Burn Residency'de büyük ödül için yarışacak! 100.000 Euro ödüllü yarışma, dünyanın dört bir yanındaki yetenekli müzisyenleri elektronik müzik dünyası ve müzikseverlerle bir araya getirecek!

Keşfedilmemiş DJ'ler için hayatta bir kez karşılarına çıkabilecek bir kariyer fırsatı sunan ve onlara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak olan BURN Residency 6 hafta boyunca elektronik müziğin merkezi olan Ibiza'da gerçekleşecek. Yarışmanın birincisi 100.000 Euro değerinde bir kontrata imza atacak ve DJ olarak kariyerine İbiza'da heyecan verici bir başlangıç yapacak!

Yarışmanın her adımı müzik endüstrisinin önemli isimleri ve dünyaca ünlü DJ'ler tarafından takip edilecek. Önceki yıllarda BURN Residency'de yarışmacılara nasıl daha iyi bir DJ olacakları yönünde yol gösteren isimler arasında; Carl Cox, John Digweed, Maceo Plex, Steve Lawler, Fatboy Slim, Luciano ve Jamie Jones gibi isimler de vardı.

Klein'da gerçekleşen ve 5 yetenekli Türk DJ'in arka arkaya DJ kabinine geçtiği Burn Residency Türkiye finalinde jüri koltuğunda Evrim Tüfekçioğlu, Burak Yön,Gökçe Özer, İsmail Alper ve Tangun Gencel vardı. Türkiye'yi Burn Residency yarışmasında temsil etmeye hak kazanan isim Furkan Kurt oldu. Gecede ayrıca Burn Residency'e geçtiğimiz yıllarda katılan Ali Efe Dinç ve Sezer Uysal da DJ kabinine geçti.

Uluslararası seçmelerden İlk 16'ya kalmayı başaran isimler Avrupa'nın bir şehrinde sahne alma şansı da yakalayacak. BE-AT.tv yarışmacıların tüm performanslarını canlı olarak tüm dünyaya yayınlayacak.

Ardından yarışmacılar dünyanın dans müzik merkezi Ibiza'ya dönüp yedi gün boyunca BURN Residency kampına kalacaklar. Bu kamp sırasında DJ'ler derslere, atölyelere, DJ uzmanlık sınıflarına ve prodüksiyon yarışmalarına katılacaklar.

Finale kalan ve yeteneklerini kanıtlamak isteyen DJ'ler , kariyerleri için harcamak üzere 100.000 Euro büyük ödülü kazanmak ve Burn Residency'nin superstar DJ'i olmak için yarışacaklar. Genç yetenekler aynı zamanda Sankey's, Ushuaia, Café Mambo ve Privilege gibi İbiza'nın ikonik kulüplerinde yaz boyunca resident DJ olarak çalmak için de yarışıyor olacaklar!

16 isim arasından adadaki altı haftalık performanslarına bakılarak 3 finalist seçilecek. Sürekli sahne ışıkları altında olacak olan yarışmacıların yetenekleri test edilecek ve kazanan birincilik koltuğuna oturacak!