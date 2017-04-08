İstanbul'un en sevilen techno isimlerinden Oliver Huntemann 8 Nisan'da Burn Energy Drink katkılarıyla Warehouse'ta!



Oliver Huntemann



Oliver Huntemann'ın kökleri techno'nun erken dönemlerine kadar dayanıyor. Pek çok DJ gibi onundan tekno yolculuğu electro ve rave arasında turlamayı ihmal etmedi. Pek çok Alman prodüktör Berlin'e göç ederken, Oliver Huntemann köklerine geri dönmeyi tercih etti: Hamburg'a! Oliver için müziğin merkez üssü hep kuzey oldu ve de olmaya devam edecek.



2014 yılından beri Senso Sounds label'ını yöneten ve de Underworld, Chemical Brothers ve Depeche Mode gibi pek çok ismin hitini de remiksleyen techno dahisi, 2014 yazında çıkardığı "PLAY!" EP'si ile dans pistlerine yeni bir soluk getirdi. "PLAY!" Oliver Huntemann'ın köklü tarzını açıkça ifade etmekle kalmayıp, 20 yıllık deneyim ve yaratıcılıkla bu sektörün öncülerinden olduğunun kanıtı niteliğinde!



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Warehouse@garajistanbul



Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A



Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Burn Energy Drink presents: Oliver Huntemann



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır