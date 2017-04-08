Burn Energy Drink presents: Mark Knight, 8 Nisan'da seyircisiyle buluşuyor.



Hareketli yaşam tarzıyla belgesellere konu olan, dünyanın tüm prestijli kulüplerinin, festivallerinin ve dans müziğinin aranılan efsane ismi, Mark Knight, 8 Nisan Cumartesi akşamı, şehrin yeni ateşli serisi Burn'in için İzmir'e geliyor.



Beat The Night ve Burn Energy Drink işbirliği ile düzenlenen Burn'in, ilk gecesinde efsanevi Toolrom Record'sun patronu Mark Knight ile Container Hall'de geceyi alevlendirecek.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Container Hall



Mekan Adresi : Üniversite Caddesi No: 92



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Burn Energy Drink presents: Mark Knight + Hey Douglas



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır