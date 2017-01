Burn Energy Drink Presents: Bart Skils

Cumartesi gecelerinin yeni alışkanlığı Warehouse, Burn Energy Drink ile 14 Ocak Cumartesi akşamı Bart Skils'i ağırlıyor!



Bart Skils



Her zaman elektronik müzik camiasında bir adım ileride olan techno dahisi Bart Skils, Hollanda'nın en önemli dj'lerinden biri olarak yıllardır sektörün liderleri arasında gösteriliyor.



Adam Beyer'ın record label'ı Drumcode Records'ın gözderi arasında yer alan Bart Skils, Moby, Joris Voorn, Nicole Moudaber, Kaiserdisco, Johannes Heil and Kollektiv Turmstrasse gibi isimlerle iş birliği yaparak yerini sağlamlaştırdı.



Awakenings Amsterdam, Berghain Berlin, Fabric London gibi kült kulüplerde deck'lerin başında görmeye alışkın olduğumuz Bart Skils, 14 Aralık'ta Warehouse sahnesinde olacak.



Ferhat Albayrak



1996 Eylül ayında Beyoğlu'da "Next" adlı kulüpte profesyonel kariyerine başlayan, o günden bugüne kadar Türkiye'nin bütün büyük festival ve kulüplerinde performans gösteren Ferhat Albayrak, 2008 yılında kendi prodüksiyonlarını yapmaya başladıktan sonra uluslararası arenada tanınmaya ve dünyanın önde gelen kulüplerinde performans göstermeye başladı. Bunların en önemlisi kuşkusuz "Dünyanın En İyi Kulübü" ödülünü son yıllardır kimseye bırakmayan Space Ibiza'da Carl Cox'un gecelerinde 2 farklı tarihte gösterdiği performanslar oldu.



FG 93.7 Radyodaki programı, her cumartesi akşamı 14 yıldır kesintisiz yayınlanmaktadır.



*Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.