Burn Electropol Festival Istanbul ve İzmir'de!



Özlem bu sene her zamankinden daha erken sonlanıyor ve dans müziğin büyülü metropolü Electropol, Burn Energy Drink katkılarıyla yeni tarihinde yepyeni bir konseptle şehre dönüyor!



Dansın, müziğin, eğlencenin ve gençliğin hüküm sürdüğü toprakların kapıları 29 Nisan Cumartesi günü bir kez daha Maslak Arena'dan açılacak.



EDM ve big room'un dünyaca ünlü isimlerinin geçeceği kabinden 10 saat aralıksız yayılacak müzik, gün boyu sürecek aktiviteler, lezzetli yeme içme alternatifleri ve orijinal ürünlerin sunulacağı popup standların yanısıra bu yıla özel sürprizlerle de renklenerek Electropol halkını evlerine unutulmaz anılarla uğurlayacak.



Kısa zamanda özgür eğlencenin temsilcisi haline gelen Electropol Festival'in 4. yılında sen de evimiz Maslak Arena'da yerini al!



Dj Bl3nd



Juicy – M



Baha



Cielo



Furkan Kurt



Tom & Jerry



On Yedi



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Maslak Arena



Mekan Adresi : AOS Sitesi G: 52. Sok. No: 12/1



Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Burn Electropol Festival Istanbul 2017–Come Together



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır