Burkina Faso'daki Darbe Girişimi

Burkina Faso'daki darbe girişimini planlayanları cezaevinden kaçırmaya çalışmakla suçlanan 18 askere, 10 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



Aralarında darbecilerin bir numaralı ismi General Gilbert Diendere'nin de bulunduğu üst düzey askerleri kaçırmaya çalışmakla suçlanan söz konusu askerler Vagadugu Askeri Mahkemesince yargılandı.



Eski Devlet Başkanlığı Muhafız Alayını yöneterek Eylül 2015'teki darbe girişimini düzenleyen bazı üst düzey askeri yetkilileri, Aralık 2015'te cezaevinden kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 18 asker, 10 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Olaya karıştıkları ileri sürülen 9 asker ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.



Öte yandan yargı, karara itiraz etmeleri için sanık avukatlarına beş gün süre tanıdı.



Darbe girişimi, siyasi krizin ardından yaşanmıştı



Burkina Faso'da Ekim 2014'te, 1987'de iktidara gelen eski Devlet Başkanı Blaise Compaore'nin, tekrar aday olmasına imkan veren anayasa değişikliği tasarısı ülkede krize neden olmuştu. Tasarıya karşı çıkanlar sokakları savaş alanına çevirmiş, Compaore protestolar üzerine 1 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmış ve Fildişi Sahili'ne sığınmıştı.



Kriz, 16 Kasım 2014'te Michel Kafando'nun bir yıl olarak belirlenen geçiş döneminin devlet başkanı olarak seçilmesiyle son bulmuştu.



Eski Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı 16 Eylül 2015'te ise başkent Vagadugu'da yapılan kabine toplantısını basarak yönetime el koyduğunu ilan etmişti. Darbe ile yönetimden uzaklaştırılan Kafando, bir hafta sonra iktidarı geri aldığını, başkanlığını yaptığı geçici hükümetin yönetime döndüğünü açıklamıştı.



Ülkede geçiş sürecinin sona ermesini sağlayan devlet başkanı seçimi ise 29 Kasım 2015'te yapılmıştı. İktidara gelen yeni Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore, 29 Aralık 2015'te göreve başlamıştı.