Burkina Faso'da Mahmud Ustaosmanoğlu Medresesi Açıldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Mahmud Ustaosmanoğlu adına yaptırılan medrese hizmete alındı.



Türkiye'den İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ustaosmanoğlu'nun başkanlığındaki heyetin katıldığı törene, Burkina Faso'nun kanaat önderlerinin yanı sıra bölge halkı da ilgi gösterdi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, medresede eğitim gören Burkina Fasolu çocuklar da Kur'an-ı Kerim okuyarak, ilahiler ve ülkelerinin milli marşlarını söyledi.



İDDEF Genel Koordinatörü Mehmet Turan, törendeki konuşmasında, medresenin 2 senede tamamlandığını belirterek, Burkina Faso halkının "5 yıldızlı" olarak gördüğü bu eserin kıyamete kadar hizmet edeceğini söyledi.



Mahmud Ustaosmanoğlu'nun "Her mahalleye bir erkek, bir kız medresesi açılsın ve buralarda Allah'ın dini öğretilsin. Size söz veriyorum dünya süt liman olur." sözünü hatırlatan Turan, "Ehli sünnet anlayışı, biz oldukça dünyanın en ücra köşelerine kadar var olacaktır, maddi ve manevi yanımızda olan bu anlayış, bu çorak toprakları hizmetle yeşertecektir." dedi.



İDDEF'in eğitim alanındaki partner kuruluşlarından İLKSEÇ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi Uzunlar, Türkiye'den bu heyetin, "öz kardeşlerini ziyarete gidiyor sevgisi ve sevinci ile geldiğini" ifade ederek, "Biz sizi Allah için seviyoruz, Türkiye'deki kardeşlerimiz bizim için ne kadar yakın ve sevgiliyse siz kardeşlerimiz de bize o kadar yakın ve sevgilisiniz." diye konuştu.



Türkiye'de medreselerin, camilerin ve imkanların Burkina Faso'ya göre daha fazla olduğunu vurgulayan Uzunlar, "Fakat aynı imkanları, imkanlarımız nispetinde siz dostlarımıza ve kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Uzak bir ülke olan ama kalben size çok yakın olan, kalbi ile sizi çok seven Türkiye'deki din kardeşlerinizden size selam getirdim." ifadelerini kullandı.



Medresenin açıldığı Pabre şehrinin Belediye Başkanı Abdülkerim Vesrapgo, bölgede Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğunu, bu hizmetlerin onların hidayeti adına da faydalı olacağını söyledi.



"Türk kardeşlerimiz bu yaptıkları hizmetleri asla küçük görmesin, bunlar bizim için çok önemli yatırımlar." diyen Vesrapgo, bu hizmetlerin bölgenin kalkınması ve misyonerlerin faaliyetlerinin engellemesi adına önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.





Burkina Faso'daki sivil toplum kuruluşları adına bir konuşma yapan Abdullah Kaboore de Türkiye ve Burkina Faso halklarının İslam bağı ile birbirine bağlı olduğunu dile getirerek, kardeş Türk halkının yaptığı bu hizmetlere ve fedakarlıklara minnettar olduklarının altını çizdi.





"Burkina Faso ve Türkiye ayrı değil, adeta Türkiye Faso'dur, tek bir ülkedir ve kardeş 2 millettir." diyen Kaboore, yapılan bu hizmetlerin 2 ülke halkları arasındaki bağı daha da güçlendireceğini vurguladı.



Törenin ardından medrese bahçesine katılımcılar adına birer fidan dikildi. Heyet daha sonra sevgi gösterileri arasında bölgeden ayrıldı.





Medrese hakkında





Başkent Vagadugu yakınlarındaki 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen külliye, bu alanda ülkenin en önemli eğitim kompleksleri arasında bulunuyor. İlk aşaması tamamlanan kompleks, ülkedeki İslami eğitim veren kurumlara model oluşturması adına da ayrı bir önem taşıyor. İlk etapta 120 öğrencinin eğitim gördüğü medresede dini eğitimin yanı sıra temel eğitim bilimleri de öğretiliyor. Yanındaki arazide uygulamalı ziraat teknolojilerinin de öğretildiği medresenin eğitimi Burkina Faso devleti tarafından resmi olarak tanınıyor.



Yatılı eğitim veren, devletin su ve elektrik enerjisi gibi altyapı hizmetlerini sunamadığı bir bölgede yaptırılan medresenin su ihtiyacı, sondaj çalışmaları sonucu temiz yeraltı sularıyla sıcak su ve elektrik enerjisi ihtiyacı ise medrese etrafına kurulan güneş enerjisi panelleriyle sağlanıyor.