Burhaniyeli Zeytinciler İzmir Fuarı'na Gidecek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi (TARİŞ) ortaklarını İzmir de düzenlenecek olan Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarına götürecek. Fuara gitmek isteyenlerin başvurularını almaya başladıklarını anlatan Tariş Müdürü Emrah Öztürk, 90 kişiyi götürmeyi planladıklarını söyledi.



Burhaniye'de, TARİŞ, İzmir'de düzenlenecek olan Zeytin, Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı için hazırlık yapıyor. Fuara gitmek isteyen çiftçileri kaydetmeye başladıklarını anlatan Müdür Emrah Öztürk, "Her yıl olduğu gibi bu yılda fuara gideceğiz, Fuar ziyaretlerinin yararlı olduğuna inanıyoruz. 26-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek fuara 27 Nisanda katılmayı planlıyoruz. Bunun için şu ana kadar 65 zeytinci kayıt yaptırdı" dedi. - BALIKESİR