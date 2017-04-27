Burhaniyeli Öğrencilerin Çanakkale Gezisi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen Çanakkale gezisi ilgi gördü. Bengi projesi kapsamında düzenlenen gezi sırasında duygusal anlar yaşandı.



Hürriyet Ortaokulu'nda 5.6.7. ve 8. sınıflardan oluşan gurup Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti. Okul Müdürü Karanfil Bilgin başkanlığında gezi kolu başkanı Mehmet Aydın, Adnan Çaltılı, Güssüm Ağaç, Emel Yaz, Mehmet Pars, Özlem Özbek ve Gülay Ayaz'ın öncülüğünde "Tarihi mekanlara dokun" sloganıyla yapılan gezide, Çanakkale savaşlarında yaşananlar rehberlerden dinlenirken duygusal anlar yaşandı. Geziye 138 öğrencinin katıldığını anlatan Okul Müdürü Karanfil Bilgin, "Çok yararlı bir gezi oldu. Öğrencilerimiz Çanakkale'de yaşananları öğrendi. Çok yararlı ve faydalı tarihi bir gezi oldu" dedi. - BALIKESİR