Burhaniyeli Minikler Tiyatro ile Tanıştı

Balıkesir(iha)Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyenin çocuklar için düzenlediği Tiyatro Gül Geç'in sahneye koyduğu "Bir Doğa Masalı" adlı oyun minikler tarafından ilgiyle izlendi.



Belediye Reha Yurdakul Salonunda iki seans olarak düzenlenen çocuk oyununa minikler büyük ilgi gösterdi.



'Doğa"nın ve "Sevgi"nin dönüştürücü gücünü çocuklara anlatmayı amaçlayan oyun, pandomim sanatçısının bir masal kitabından yola çıkarak masalı çocuklara anlatma aşkını anlatmayı amaçlıyor. Masal kitabında yer alan kelebekler, arılar, çiçekler, müzisyenler, anlatıcılar ve kuklalar pandomim sanatçısının anlatımıyla canlanarak doğa masalı başlıyor. Oyunda söylenen şarkılara eşlik eden, masal kahramanları ile birlikte doğayı ve sevgiyi tanıyan küçüklerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yönetmenliğini Emre Saka'nın yaptığı oyunda Burhaniyeli sanatçı Bihter Gülgeç Saka ve Merve Bağdatlı, Akdora Akalın, Akdoren Hakan Toker sahne aldılar. - BALIKESİR