Burhaniyeli Eğitimcinin Mutlu Günü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yazdığı araştırma kitapları ile adını duyuran Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Bicik, yüksek lisans tezinin savunmasını başarı ile yaptı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tarih alanında "Balkanlar'dan Burhaniye'ye Yapılan Göçlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri"konulu, Yüksek Lisans tezini hazırlayan Bicik, kendisine yardımcı olan öğretim üyelerine teşekkür etti.



Tarih Öğretmeni Mehmet Bicik, tezini başarı ile vermenin mutluluğunu yaşadı. 20 yıllık hayalinin gerçek olacağını anlatan Bicik" Balkanlar'dan Burhaniye'ye Yapılan Göçlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri"konulu yüksek lisans tezimini savunmasını başarıyla yaptım. Bugün, 20 yıllık hayalimin gerçekleşmesinde çok önemli katkıları olan başta tez danışmanım Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yiğit'e, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeki Çevik'e ve jüri üyesi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu'ya teşekkür ediyorum" dedi. . - BALIKESİR