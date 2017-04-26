Burhaniyeli Çobanlar Peynire Yöneldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, süt fiyatlarının düşüklüğü çobanları peynir yapmaya yöneltti. İlçenin kırsal Korucaoluk Mahallesinde keçi sürüsü sahibi olan İbrahim Medet, hazırladığı peyniri pazarda 15 liradan sattı.



Burhaniye'de süt fiyatlarının düşüklüğünden yakınan çobanlar, peynir üretmeye başladı. Keçi sütünün litresinin 1,5 liradan alındığını anlatan İbrahim Medet, peynir yapmanın çok daha karlı olduğunu söyledi. 80 baş keçi sahibi olduğunu bildiren Medet, "Süt fiyatları çok düşük. Bunun için bir çok sürü sahibi peynir yapmaya başladı. Bende hazırladığım peynirin kilosunu 15 liradan satıyorum. Böylesi daha iyi" dedi. - BALIKESİR