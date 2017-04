Burhaniye zeytinyağları İzmir'de tanıtıldı



BALIKESİR - Balıkesir'i Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odasının öncülüğünde Gurme İzmir Olivtech Farına katılan firmalar zeytinyağlarını tanıttı. Bu yıl 7'ıncisi düzenlenen Gurme İzmir Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda görücüye çıkan Burhaniye Zeytinyağları beğeni kazandı.

26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 11.00'da kapılarını basına ve ziyaretçilerine açan ve Cumartesi gününe kadar açık kalacak fuarı binlerce kişi ziyaret etti. Burhaniye Ticaret Odası Standıda yoğun ilgi gördü. Burhaniye standını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ile Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'da ziyaret etti. Stantlarda binlerce insana, zeytin ve zeytinyağı tattırılırken, Edremit körfezi zeytinyağları da büyük beğeni kazandı. Fuarda yerli ve yabancı alıcı ve satıcıların bir araya gelerek, önemli iş bağlantıları yapma imkanları bulabilecekleri kaydedildi.

Standa yağlarını tanıtan üreticilerden Emin Dereli, "Doğru hasat ve doğru işleme koşuluyla dünyanın en güzel yağlarını bizler üretiyoruz. Bu gün yağlarımızı tanıttık" dedi. İbrahim Tuna da," Burhaniye, Edremit, Havran ve Ayvalık zeytinyağlarını tanıtıyoruz. Yöremizde butik işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu işletmeler burada yer aldı. Yağlarımızı dünyaya tanıtacağız" dedi. Hasan Kökten ise," Altınova'dan Küçükkuyu'ya kadar olan Körfez yöresinde dünya kalitesinde yağlar üretiyoruz. Bu yağımızı tanıtmak için buradayız." dedi. Jale Kökten de, "Ürünümüzü herkesin tatmasını istiyoruz." dedi. Mehmet Can Aytekin de "Yağlarımız çok beğenildi. Edremit körfezi olarak avantajlıyız. İnsanlar değerli şeylerin kıymetini biliyor" dedi. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Sarıbaş da, "Fuara ilçemizdeki firmalarla katıldık. Yağımız dünyanın en iyi yağı olarak kabul edilir. Biz de bu yağları bu fuarda katılımcılara tanıtmaya çalışıyoruz. Fuara her yıl katılıyoruz ve katılmaya devam edeceğiz Çünkü yağımız çok kaliteli ise bunu iyi paralara satabilmemiz lazım. Bunun yolu da iyi ürünlerle iyi fuarlara katılmaktan ve bunun devamlılığını sağlamaktan geçiyor." dedi. Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Aysel de "Ticaret odası olarak yağımızla iddialıyız. Bu günde bunu tanıtmak için geldik. İnşallah fuarlara katılmaya devam edeceğiz" dedi.