Burhaniye Sahillerinde Ot Mücadelesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahillerinde yabani ot mücadelesi başlatıldı.



Burhaniye belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ve sağlık işleri müdürlüğü tarafından yaz sezonu hazırlıkları kapsamında sahil kenarlarında yabani ot mücadelesi başlatıldı. Yeni sezonda kışın sahillerde oluşan yabani otları temizleyip bir yandan plajlarda ki kumları eleyerek yaz hazırlıklarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, Burhaniye halkının ve misafirlerin rahat etmesi için elinden geleni yapıyor. Ören plajından sonra sıra ile kendi sorumluluğunda olan iskele ve Pelitköy sahil ve plajlarında da aynı işlemlerin yürütüleceği belirtildi. 5 adet mavi bayraklı plajı ile Körfez'in en gözde yazlık mekanlarından olan Burhaniye-Ören yaz sezonunda yine Ege Bölgesi'nin en çok dikkat çeken yörelerinden olacağını gösteriyor. - BALIKESİR