Burhaniye MHP "Gün Birlik Günüdür"

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı, yaşanan terör olayları nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. İlçe Başkanı Ömer Taşdelen imzasıyla yapılan açıklama da, birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Burhaniye MHP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "Aziz Türk Milleti ve kıymetli Burhaniye halkı, 2016 risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalarımızdaki yerini almıştır. Terörizmin kanlı ve hain emelleri Türkiye'yi buhrandan buhrana sürüklemiş, terör örgütleri ve bunları kışkırtan dış mihraklar vatan topraklarımızda ve komşu ilimiz İzmir'de yaptıkları hain saldırılar ile milli birlik ve milli beraberliğimizi hedef almışlardır. Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir. Unutulmamalıdır ki büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir. Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında bile milli birlik ve beraberlik duygusu ile üzerinde oynanan oyunların üstesinden gelmesini bilmiştir. Milletimizin üstesinden geldiği zorluklara tarihimiz şahitlik etmektedir. Saygı değer Burhaniye halkı güçlü basireti, kararlı duruşu ve Kuva-i Milliyenin kalesi olarak oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir. Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmeler Burhaniye'mizin önünü kesemeyeceği gibi birlik ve beraberliğimize de zarar veremeyecektir. Gün ayrışma günü değildir gün birlik olma günüdür. Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimiz ile birlikte şükranlarımızı sunuyoruz" dendi. - BALIKESİR