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Burhaniye Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda Çifte Madalya Sevinci

Burhaniye Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda Çifte Madalya Sevinci

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mahalle Ligi Futbol Turnuvası tamamlanırken, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu iki madalya birden kazandı.

Burhaniye Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda Çifte Madalya Sevinci

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mahalle Ligi Futbol Turnuvası tamamlanırken, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu iki madalya birden kazandı. Yıldız Kızlarda birinci ve Yıldız Erkeklerde ise ikinci olan okulda bayram sevinci yaşandı.

Burhaniye'de 52 takımın katıldığı Mahalle Ligi Futbol Turnuvasında 553 öğrenci yarışırken, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortokulu'da çifte madalya kazandı. Ödüllerini Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın elinden alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Beden eğitimi öğretmenleri Özgür Aras ve Emre Uslu'nun çalıştırdığı başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Abdullah Erez, takımlarda görev alan tüm öğrencileri ödüllendireceklerini söyledi. - BALIKESİR

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