Burhaniye'den 50 Kişi Umreye Uğurlandı

Burhaniye ilçesinde, umre ibadeti yapacak 50 kişi kutsal topraklara uğurlandı.



Umre ziyaretine gidecekler için Burhaniye Cumhuriyet Mahallesi Çifte Minareli Cami önünde uğurlama töreni düzenlendi.



Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç'ın da katıldığı törende, okunan duaların ardından umreye gidecekler, yakınları ile helalleşerek yola çıktı.